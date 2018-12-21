"Единая Россия" проведет свой конкурс лидеров

Партия "Единая Россия" дала старт новому кадровому проекту "Политический лидер", принять в нем участие могут и тюменские члены и сторонники партии, а также помощники депутатов, активные участники реализации партийных проектов, члены "Молодой Гвардии".

Конкурс направлен на формирование кадрового резерва партии. Сначала пройдет отбор кандидатов, а затем для тех, кто его успешно преодолеет, начнется обучение.

"Проект призван помочь участникам в реализации их лидерского потенциала, подготовить их к публичной политической и общественной деятельности и усовершенствовать их профессиональные компетенции, - сообщила депутат Тюменской областной Думы Ольга Швецова. - Я хочу обратиться к тюменцам: активно включайтесь в проект, это отличная образовательная площадка, которая даст вам новые знания".

Участниками конкурса могут стать люди 20-50 лет, с образованием не ниже незаконченного высшего или среднего профессионального. Участниками могут стать

Проект проходит в несколько этапов и первым из них является регистрация участников на сайте "Политический лидер", Заявки принимаются до 28 декабря 2018 года. Там же можно ознакомиться с условиями участия, положением и следующими этапами проекта, сообщили в пресс-службе регионального отделения.