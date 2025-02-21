В Тюменской области стартовал прием заявок в боевой кадровый резерв

На сайте проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" 21 февраля стартовала регистрация участников, она продлится до конца марта, сообщил губернатор Александр Моор.

Моор:

Благодаря проекту ветераны специальной военной операции получат возможность раскрыть свой потенциал, у них появятся новые компетенции. Прошедшим отбор предстоит обучение, которое стартует в июле. После окончания участники программы смогут применить свои лучшие качества и приобретенные управленческие навыки на предприятиях, заняться общественной или политической деятельностью. Некоторые продолжат карьеру на государственной или муниципальной службе.

"Боевой кадровый резерв" преследует те же цели, что и президентская программа "Время героев", это эффективная система социальных лифтов для бойцов. В первой поток наберут не менее 60 участников не только с высшим, но и средним специальным образованием.

Пройти регистрацию и ознакомиться с условиями можно на сайте боевойкадровыйрезерв72.рф. Для дополнительных вопросов – специальная электронная почта: bkrezerv@72to.ru.