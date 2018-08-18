Александр Моор принял участие в открытии памятника покорителям Севера

фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Монумент "Молодым созидателям земли Тюменской" торжественно открыли 18 августа в Тюмени в парке им. Семена Пацко. В торжественной церемонии принял участие врио губернатора Тюменской области Александр Моор. Он отметил, что благодаря подвигу покорителей Севера сегодня Ямал, Югра и Тюменская область занимают лидирующие позиции по многим показателям.

"Знаменательность этого события в год столетия комсомола подчеркивает значимость удивительного поколения советских людей, комсомольцев, которые осваивали тюменскую землю. Они во всем были первыми - прокладывали дороги, строили города, обустраивали месторождения, создавали топливно-энергетический комплекс, о котором заговорил весь мир. Сегодня мы, ныне живущее поколение, стараемся брать с вас пример и быть также полезными Родине," - сказал Александр Моор.

Он добавил, что молодые покорители и сегодня продолжают удивлять бесконечной энергией, заряжают энтузиазмом, показывают пример настоящей любви к Родине, пишет ИА "Тюменская линия".

По словам председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова, этот памятник - дань тем, кто участвовал в развитии Сибири и созидал тюменскую землю. Ведь комсомольцы и молодежь участвовали в формировании нефтегазового комплекса, строили города, газопроводы и нефтепроводы, развивая инфраструктуру региона.

С открытием памятника тюменцев поздравил и представитель штаба международного оргкомитета "Комсомолу - 100" Абдурахман Халил оглы Везиров.

"Это первый в стране столь монументальный памятник, демонстрирующий роль комсомола и молодежи. Он очень символичен - тут и ребята, которые приезжали, и новые города. Молодежь, будьте достойны этих людей", - сказал он.

Времено исполняющий полномочия главы администрации Тюмени Руслан Кухарук поздравил горожан с появлением в областной столице нового объекта, который объединил традиции, преемственность и современность.

Монумент "Молодым созидателям земли Тюменской" представляет собой устремленную ввысь стелу, на которой установлена рельефная карта Тюменской области с основными объектами строительства и освоения Западносибирского нефтегазового комплекса. Перед стелой разместилась скульптурная группа, а над картой выполнена надпись – "Молодым созидателям земли Тюменской".

На обратной стороне монумента размещены памятные доски с перечнем всех всесоюзных и областных ударных комсомольских строек Тюменской области. Устремленность стелы символизирует душевный порыв молодых созидателей и достигнутый ими результат в освоении Западной Сибири.

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