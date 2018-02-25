Руководители Тюменской области посетят посольства Катара и Швейцарии

Правительство Тюменской области запланировало на 27 февраля две встречи на международном уровне в Москве – в посольстве Катара и посольстве Швейцарии, сообщили в пресс-службе губернатора.

Как правило, подобные встречи становятся основой для дальнейшего развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Тюменской области с иностранными партнерами.

В посольстве Катара на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Катара в РФ Фахадом бин Мохаммедом Аль-Аттыя руководство правительства Тюменской области представит инвестиционно-промышленный потенциал региона, обсудит вопросы установления и развития сотрудничества в сфере нефтегазовой отрасли, нефтехимии и машиностроения.

В Посольстве Швейцарии в Москве с делегацией Тюменской области встретится чрезвычайный и полномочный посол Швейцарии в России Ив Россье. На встречу с тюменцами также приглашены представители таких известных швейцарских компаний, как Lufthansa Group (авиаконцерн), Ameropa (агробизнес, семена, удобрения), Novartis (вторая фармацевтическая компания в мире), Omya (ведущий мировой производитель промышленных минералов), Energas (технологические системы подготовки газа).

Планируется презентация Тюменской области, обсуждение вопросов сотрудничества в здравоохранении, инновациях и новых технологиях, а также совместные проекты в сфере научных и образовательных обменов.