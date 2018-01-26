В Тюмени стартует прием заявок на конкурс "Моя законотворческая инициатива"

Тюменская областная Дума начинает прием заявок отборочного тура ТXIII Всероссийского конкурса молодежи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу "Моя законотворческая инициатива".
Цель конкурса – привлечение молодежи к государственному управлению посредством ее участия в законотворческой деятельности.
Конкурс организован по инициативе Общероссийской общественной организацией "Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России "Интеграция".
Конкурс проводится в три этапа. Тюменская облдума проводит первый (отборочный) тур Всероссийского конкурса молодежи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу "Моя законотворческая инициатива" в феврале-апреле 2018 года.
В конкурсе могут участвовать все желающие в возрасте от 14 до 30 лет: школьники, студенты, аспиранты, молодые специалисты), проживающие в Тюменской области.
В отборочный тур принимаются работы, подготовленные одним или двумя авторами под руководством одного научного руководителя или без научного руководителя по следующим направлениям:
- государственное строительство и конституционные права граждан;
- экономическая политика;
- социальная политика;
- образование, наука, здравоохранение и культура
- бюджетное, налоговое и финансовое законодательство;
- оборона и безопасность;
- молодежная политика;
- энергетическая политика;
- региональное законодательство.
Конкурсная работа должна представлять собой законченное творческое исследование по одному из направлений конкурса и содержать:
а) обозначенную в конкурсной работе проблему и пути ее решения;
б) предложения по законодательному урегулированию данной проблемы, содержащие: основную идею, цели и предмет законодательного урегулирования, круг лиц, на которых предлагается распространить соответствующие предложения, их права и обязанности;
в) общую характеристику и оценку состояния правового регулирования соответствующих общественных отношений в данном направлении с анализом действующего в этой сфере законодательства. При этом указываются пробелы и противоречия в действующем законодательстве, наличие устаревших норм права, фактически утративших силу, неэффективных положений, а также способы устранения имеющихся недостатков правового регулирования.
Информация об организации и проведении первого (отборочного) этапа Конкурса публикуется на портале Тюменской облдумы в разделе "Актуально". Дополнительная информация, комментарии к конкурсным номинациям, порядок оформления публикуется на официальном сайте.
Конкурсные работы принимаются оргкомитетом конкурса до 1 марта 2018 года по электронной почте: RyzhkovSG@duma72.ru.
Телефон для консультаций: 8(3452)46-58-31, Сергей Рыжков, консультант отдела Тюменской областной Думы по организации взаимодействия с представительными органами власти и общественными объединениями.
Лучшие работы до 20 апреля направляются облдумой для участия во втором (заочном) этапе Всероссийского конкурса. 22-24 мая в Москве будет проведен итоговый этап, на котором будут определены победители конкурса.
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