В Тюмени стартует прием заявок на конкурс "Моя законотворческая инициатива"

Тюменская областная Дума начинает прием заявок отборочного тура ТXIII Всероссийского конкурса молодежи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу "Моя законотворческая инициатива".

Цель конкурса – привлечение молодежи к государственному управлению посредством ее участия в законотворческой деятельности.

Конкурс организован по инициативе Общероссийской общественной организацией "Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России "Интеграция".

Конкурс проводится в три этапа. Тюменская облдума проводит первый (отборочный) тур Всероссийского конкурса молодежи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу "Моя законотворческая инициатива" в феврале-апреле 2018 года.

В конкурсе могут участвовать все желающие в возрасте от 14 до 30 лет: школьники, студенты, аспиранты, молодые специалисты), проживающие в Тюменской области.

В отборочный тур принимаются работы, подготовленные одним или двумя авторами под руководством одного научного руководителя или без научного руководителя по следующим направлениям:

- государственное строительство и конституционные права граждан;

- экономическая политика;

- социальная политика;

- образование, наука, здравоохранение и культура

- бюджетное, налоговое и финансовое законодательство;

- оборона и безопасность;

- молодежная политика;

- энергетическая политика;

- региональное законодательство.

Конкурсная работа должна представлять собой законченное творческое исследование по одному из направлений конкурса и содержать:

а) обозначенную в конкурсной работе проблему и пути ее решения;

б) предложения по законодательному урегулированию данной проблемы, содержащие: основную идею, цели и предмет законодательного урегулирования, круг лиц, на которых предлагается распространить соответствующие предложения, их права и обязанности;

в) общую характеристику и оценку состояния правового регулирования соответствующих общественных отношений в данном направлении с анализом действующего в этой сфере законодательства. При этом указываются пробелы и противоречия в действующем законодательстве, наличие устаревших норм права, фактически утративших силу, неэффективных положений, а также способы устранения имеющихся недостатков правового регулирования.

Информация об организации и проведении первого (отборочного) этапа Конкурса публикуется на портале Тюменской облдумы в разделе "Актуально". Дополнительная информация, комментарии к конкурсным номинациям, порядок оформления публикуется на официальном сайте.

Конкурсные работы принимаются оргкомитетом конкурса до 1 марта 2018 года по электронной почте: RyzhkovSG@duma72.ru.

Телефон для консультаций: 8(3452)46-58-31, Сергей Рыжков, консультант отдела Тюменской областной Думы по организации взаимодействия с представительными органами власти и общественными объединениями.

Лучшие работы до 20 апреля направляются облдумой для участия во втором (заочном) этапе Всероссийского конкурса. 22-24 мая в Москве будет проведен итоговый этап, на котором будут определены победители конкурса.