В музее ТИУ прошла встреча школьников с заслуженным геологом РФ Анатолием Брехунцовым

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

В Тюмени в музее истории науки и техники Зауралья прошла встреча школьников с членом Общественной палаты Тюменской области, заслуженным геологом РФ Анатолием Брехунцовым. Мероприятие организовала Общественная палата Тюменской области в рамках цикла встреч, посвященного 80-летию Тюменской области и празднованию Дня Сибири.

Анатолий Брехунцов поведал ребятам о прошлом, настоящем и будущем тюменской нефти, а также ответил на их вопросы. Во время встречи прославленный геолог рассказал ребятам о людях его профессии, благодаря которым получило мощный импульс развитие топливно-энергетического комплекса в Западной Сибири.

Во время общения Анатолий Михайлович призвал школьников изучать биографии героев земли Тюменской – Фармана Курбан оглы Салманова, Рауля-Юрия Эрвье, Виктора Муравленко и Рема Вяхирева. Благодаря вкладу этих людей была организована добыча нефти и газа в Тюменской области и в целом в стране, уверен член Общественной палаты региона.

– Если раньше Тюмень называли столицей деревень, то теперь наш город стал лучшим в стране, – сделал вывод Анатолий Михайлович. – Во время встреч в других городах и регионах собеседники восхищаются Тюменью и говорят "Какая у вас красота! Какие чистые и прекрасные улицы! Какие замечательные дома!" Во время поездок по стране я не видел ни в одном городе такого количества строительных кранов, как в Тюмени. Наш город растет и процветает!

В завершение встречи директор музея истории науки и техники Зауралья имени Дмитрия Менделеева Мария Почежерцева показала ребятам коллекцию минералов и познакомила с нефтью из разных уголков России. На память об этом мероприятии каждый из ребят получил в подарок пузырек с тюменской нефтью.

– Такие беседы очень полезны для наших детей, потому что помогают не только в воспитательном процессе, но и в выборе будущей профессии, – поделился мнением после встречи исполнительный директор "Совета надежных отцов" Тюменской области Максим Шереметьев. – Считаю, что детям нужно получать знания по истории освоения Сибири от людей, которые сами в этом участвовали. Мой сын с интересом слушал беседу о геологии. Очень важно, чтобы дети с раннего возраста знали об этом не отвлеченно, а могли общаться с людьми и глубже вовлекаться в тему для понимания профессии геолога.

Напомним, в рамках мероприятий к Дню Сибири Общественная палата Тюменской области также провела встречу школьников с советником Верховного атамана Союза казаков России, лектором общества "Знание", кандидатом исторических наук Геннадием Зайцевым. В ближайшее время общественные активисты планируют организовать для школьников мероприятие с известным писателем и журналистом, почетным гражданином Тюмени Анатолием Омельчуком.