Искусственный интеллект, IT и ТРИЗ: лекторы Общества "Знание" встретились с тюменской молодежью

Фото: Российское общество "Знание"

Мероприятие прошло 22 августа в областном детском оздоровительно-образовательном центре "Ребячья республика". Организатором выступило Российское общество "Знание".

Просветительские встречи состоялись в рамках проекта Знание.Лекторий. Председатель "Союза защиты прав потребителей финансовых услуг" Светлана Мельцер выступила с лекцией "IT. ИИ. Финансы. Как изменилась жизнь и что ждать от будущего". Слушатели узнали, как правильно планировать бюджет и зачем нужно учиться инвестировать. Также спикер рассказала, какие изменения ждут человечество с развитием искусственного интеллекта и почему часть профессий исчезнет навсегда.

"Работа с ребятами прошла великолепно. После лекции дети не хотели меня отпускать, подходили, задавали много вопросов. Поговорили о финансах, новых технологиях и о том, как меняются профессии в современном мире. Также обсудили изобретательство, инновационное мышление и то, как каждый может изменить мир", – поделилась лектор.

Специалист тюменского областного совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Надежда Брежнева рассказала, что такое интеллектуальная собственность, а также объяснила, почему именно она является основой любого бизнеса.

О том, что такое междисциплинарные связи у школьников и как они формируются, рассказал директор АНО "Тюменский дом фотографии" Сергей Фирцев. Также он объяснил их значение для будущей профессии. Заместитель ректора по учебной работе Университета старшего поколения Татьяна Драчук объяснила, какую роль играет эмоциональный интеллект в профориентации. Ребята узнали, как какие факторы влияют на желание и выбор будущей профессии школьниками.

"Было очень здорово, много интересного. Мне понравилось, что лекторы выступать на абсолютно разные темы. И я начал понимать, как определяться с будущей работой", – поделился участник мероприятия.

Что такое теория решения изобретательских задач ребятам объяснил председатель Тюменской областной общественной организации "Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов" Михаил Мельцер. Лектор рассказал об авторе ТРИЗ – советском инженере Генрихе Альтшуллере, который проанализировал десятки тысяч патентов, выделяя закономерности в решении задач и генерации идей. Также юные слушатели узнали, каким образом ТРИЗ помогает усовершенствовать имеющееся или создавать новое. Также Михаил Мельцер показал, как эту теорию можно применять на практике в реальной жизни.

Отметим, что Российское общество "Знание" активно включается в организацию просветительской программы в летних загородных лагерях по всей стране. Каждый регион или оздоровительная организация может выбрать один или несколько мероприятий для совместной реализации: Знание.Герои, Знание.Карьера, Знание.Наука, Знание.Кино, Знание.Игра, Знание.Лекторий, лекции и кипопоказы к памятным датам и государственным праздникам.