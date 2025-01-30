"Патриотизм должен гореть внутри тебя": ветеран СВО выступил перед тюменской молодежью

Фото: Российское общество "Знание"

Мероприятие прошло в Штабе общественной поддержки Единой России. Слушателями стали студенты вузов и колледжей, а также юнармейцы. Организатором выступило Российское общество "Знание" совместно с филиалом фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области.

Встречу с ребятами провел ветеран специальной военной операции, ветеран УМВД, капитан милиции в отставке Валентин Кучеренко. Он ушёл по контракту в зону СВО в октябре 2022 года, выполнял боевые задачи в течение восьми месяцев. Его мужество, героизм и преданность службе были отмечены медалью "За отвагу".

Лектор рассказал, почему принял решение служить Родине, рассказал о буднях на спецоперации, боевом товариществе. Он отметил, что именно дружба, взаимовыручка и поддержка друг друга помогли ему и его товарищам преодолеть все тяготы службы, сохранить силу духа и выполнить поставленные задачи.

Кроме того, он объяснил цели и задачи СВО и обсудил со студентами такие ценности как патриотизм, мужество, верность Отечеству.

"Вы – будущее нашей страны, и именно на вас сейчас направлены усилия нашего правительства и государства. Мы стремимся к тому, чтобы вы выросли достойной сменой не только тем Героям, кто с оружием в руках защищает Родину, но и всем тем обычным людям, которые своим трудом и преданностью ежедневно служат её интересам. Патриотизм должен быть не просто в сердце, он должен гореть внутри тебя", – отметил спикер.

Валентин Кучеренко подчеркнул, что сильнее всего на линии соприкосновения бойцы ждут детских писем. Он отметил, что именно эти послания, становятся для них источником моральной поддержки, а также напоминанием о доме.

"Мне дали письмо от мальчика Владислава, ему 8 лет. Когда я его читал – у меня непроизвольная слеза потекла. Поверьте, когда гуманитарная помощь солдатам приходит, теплая одежда, какая-то провизия, лекарства – это все очень нужно. Но поддержка именно словом гораздо важнее. Я всегда носил это письмо с собой, прямо под бронежилетом. И когда меня ранили в первый раз, пуля попала именно туда, где оно было. Я эту пулю потом достал и теперь храню вместе с письмом", – поделился он.

Знание.Герои – это просветительский проект Российского общества "Знание", который был запущен с целью воспитания у подрастающих поколений чувства гордости за страну ее великое прошлое и героическое настоящее.

Лекторами проекта выступают Герои России, участники СВО, государственные деятели, лидеры мнений встречаются с российской молодежи. Участники вместе обсуждают темы подвигов соотечественников, исторической правды и борьбы с фальсификацией, событий Великой Отечественной войны, роли регионов в истории России.

С мероприятиями проекта Знание.Герои можно познакомиться на сайте Российского общества "Знание".