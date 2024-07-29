На форуме "Сообщество" в Калуге обсудили перспективы привлечения молодых специалистов в сельское хозяйство

Фото: пресс-служба Общественной палаты РФ

Круглый стол "Актуальные проблемы и перспективы трудоустройства выпускников вузов на селе в новых условиях рынка труда. Обсуждение и презентация нового межвузовского проекта “Едем на село”", организованный Комиссией ОП РФ по развитию высшего образования и науки, состоялся в рамках форума "Сообщество" в Калуге 19 июля.

В обсуждении участвовали профильные специалисты из Калуги, Краснодара, Москвы, Рязани, Тамбова, Новосибирска, Тобольска, Тюмени, Хабаровска и других городов. Участники не просто сошлись во мнении относительно признания важности привлечения квалифицированных выпускников вузов для работы в сельской местности, но и представили детализированную характеристику механизмов привлечения таких специалистов к работе на селе на всех этапах подготовки — начиная с профессиональной ориентации школьников и завершая активным вовлечением работодателей в процесс коммуникации с вузами и студентами.

Важнейшую роль в выборе темы обсуждения, формировании состава участников и выработке повестки сыграли инициатор и модератор заседания — член Комиссии ОП РФ по развитию высшего образования и науки, проректор Тюменского государственного университета, заслуженный юрист РФ Ольга Загвязинская и ее помощник в ОП РФ, руководитель центра карьеры Тюменского государственного аграрного университета Северного Зауралья Екатерина Плотникова.

Ольга Загвязинская указала на важность обсуждения для реализации майского указа Президента РФ о национальных целях, привела примеры успешной работы в этом направлении вузов (прежде всего через центры карьеры) и работодателей, подчеркнула заинтересованность органов местного самоуправления в привлечении молодых специалистов.

Она отметила, что имеются самые разные механизмы привлечения студентов в сельскую местность: стажировки, практики, стройотряды, туристические походы, знакомство с перспективой развития территории. Пользу может принести и участие в таком образовательном проекте, инициированном Минобрнауки РФ, как обучение служением. Главное — государственный подход и заинтересованность органов власти и местного самоуправления в создании условий для жизни и работы молодых специалистов на селе и, конечно же, ответственное отношение высших учебных заведений к подготовке кадров, в том числе к практической составляющей.

Уже в наступающем учебном году под председательством ректора Тюменского государственного университета, депутата Тюменской городской думы Ивана Романчука в рамках работы тюменского Совета ректоров всеми вузами региона планируются совместные выезды в районы области, чтобы показать перспективы трудоустройства и обустройства быта молодых людей.

"Надеемся, что такой подход даст хороший импульс развитию малых территорий, межвузовскому взаимодействию и дальнейшему активному развитию нашей страны", — прокомментировала Ольга Загвязинская.

Заместитель директора департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ Елена Благирева в своем выступлении изложила позицию министерства по целевому распределению, важности грамотного заключения договоров в интересах и работодателя, и выпускника, а также развитию той территории, куда направляют молодого специалиста. Она показала, насколько существенную роль играет распределение выпускников сельскохозяйственных вузов. По словам спикера, речь идет не о повторении советского опыта распределения, а о всестороннем информировании студентов, об ориентации выпускников с участием наставников, установлении прямых контактов с предприятиями, в том числе посредством производственных практик.

В ходе мероприятия была представлена детальная картина механизмов привлечения на село высококвалифицированных кадров. Член ОП Тюменской области, руководитель центра развития карьеры и взаимодействия с выпускниками Тюменского государственного университета Алексей Ларионов презентовал аналитическую модель территории в контексте рынка труда, показал необходимость межвузовского взаимодействия.

Разговор продолжили начальник отдела выпускников Тюменского государственного аграрного университета Северного Зауралья Екатерина Плотникова, представитель регионального центра карьеры Тюменского медицинского университета Надежда Селиванова, директор Тобольского педагогического института имени Д.И. Менделеева филиала Тюменского государственного университета Надежда Еговцева, заместитель генерального директора по персоналу агрохолдинга "Юбилейный" (Тюменский район) Юлия Степанова.

Выступающие рассказали о практиках содействия трудоустройству на основании опыта своего региона, о механизмах профессиональной ориентации старшеклассников, студентов. В частности, была отмечена необходимость личного посещения школьниками аграрных предприятий, выступлений представителей отрасли в школах, расширенного знания о возможностях работников отрасли. Следующим этапом является всесторонне информирование студентов аграрных вузов о возможностях трудоустройства.

Рассмотрев картину трудоустройства выпускников тюменских вузов, возможности и перспективы, участники мероприятия перенеслись на Калужскую землю. О подготовке кадров для АПК, возникающих проблемах и путях решения рассказала заместитель министра, начальник управления по организационно-кадровой работе и развитию сельских территорий Министерства сельского хозяйства Калужской области Наталья Огородникова.

Роль НКО, производственной практики в формировании положительного образа села у молодежи на личном примере раскрыл член комиссии ОП Калужской области по вопросам экологии и экономики Сергей Верхоламочкин. О российских студенческих отрядах, быстром профессиональном становлении в сельской местности рассказали в своих выступлениях директор Калужского филиала РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева Светлана Малахова, прошлогодняя выпускница вуза Валерия Прохорова, работающая агрономом на региональном сельскохозяйственном предприятии "РумелкоАгро", и другие представители региона.

О вузе как стартовой площадке успешной карьеры выпускника рассказала начальник единого центра учета и обработки данных по трудоустройству студентов и выпускников аграрных вузов Кубанского государственного аграрного университета Екатерина Игнатьева. Член Комиссии ОП РФ по развитию высшего образования и науки Наталия Молоткова привела несколько эффективных практических решений, доказывающих, что в контексте повышения привлекательности для молодых кадров сельских территорий необходим комплексный подход к стимулированию повышения качества жизни на селе, улучшения инфраструктуры, а также меры социальной поддержки.

Интересный взгляд на проблему представила в своем выступлении о формировании культуры причастности директор центра развития карьеры Московского государственного лингвистического университета Татьяна Акилина. В онлайн-режиме в заседании круглого стола участвовал член Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства РФ Алексей Кучеров.

Член Комиссии ОП РФ по развитию высшего образования и науки, заместитель председателя Общественного совета при Минобрнауки РФ, президент Российской ассоциации политической науки, завкафедрой МГИМО МИД России член корреспондент РАН Оксана Гаман-Голутвина подвела итоги обсуждения. Она, в частности, отметила, что обсуждение дает основание переосмыслить классические теории модернизации, в рамках которых ключевыми индикаторами модернизации рассматривались не только индустриализация и секуляризация, но также урбанизация, то есть переток жителей из деревни в город. Сегодня мы наблюдаем, наряду с этим движением, иной поток — переезд людей из "человейников" в более комфортные условия жизни, которые возможны за пределами мегаполисов, благодаря доступу к свежему воздуху, более качественному продовольствию и иным возможностям, которые предоставляет проживание за пределами крупных городов. Таким образом, актуальной становится задача трудоустройства не только в городах, но также за их пределами.

Эта задача, по словам Оксаны Гаман-Голутвиной, тем более актуальна, что отечественная аграрная отрасль переживает подъем. Достаточно упомянуть, что доходы РФ от экспорта аграрной продукции превышают объем доходов от экспорта вооружений. В этом контексте фигуры сельского учителя и сельского врача становятся значимыми не только потому, что они обеспечивают социальный контекст. Они также являются ключевыми фигурами для целеполагания нового поколения сельских жителей и ориентируют сельскую молодежь на вертикальную мобильность. В этой связи важно создание социальной инфраструктуры на селе, включая медицинские и иные инструменты.

По мнению Оксаны Гаман-Голутвиной, тема имеет не только внутренний, но и международный контекст. Она, в частности, оценила роль центров карьеры в качестве механизма трудоустройства выпускников. Об этом свидетельствует мировой опыт. Известны две модели трудоустройства выпускников вузов — государство-патронируемая (Франция) и модель прямой коммуникации институтов карьерного продвижения и работодателей (Великобритания).

Обсуждение способствовало консолидации заинтересованного профильного профессионального сообщества. После завершения обсуждения участники договорились совместно претворить идеи круглого стола в жизнь и продолжить обсуждение результатов на следующих форумах ОП РФ.