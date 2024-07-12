О России с любовью: актёр театра и кино Михаил Мамаев выступил перед тюменской молодежью

Фото: детский центр «Олимпийская Ребячка»

Мероприятие прошло 11 июля в областном детском оздоровительно-образовательном центре "Олимпийская Ребячка". Творческая встреча состоялась в рамках проекта Росмолодежи День молодёжи. Генеральным партнером выступило Российское общество "Знание".

Свою лекцию Михаил Мамаев начал со знакомства. Он рассказал, что изначально планировал стать журналистом – окончил МГИМО, работал в международном отделе журнала "Огонёк". Но случайная встреча с режиссёром Светланой Дружининой и съёмки в фильме "Виват, гардемарины!" изменили его планы. Он отучился в ГИТИСе, стал успешным артистом, телеведущим, много путешествовал с гастролями по стране.

"В Тюмени я бывал раньше, но бывал очень коротко и давно. Это была еще давняя-давняя далекая гастрольная жизнь. Я здесь выступал. Ну, невозможно, выступая с гастролями по стране, не приехать в Тюмень. Потому что Тюмень – это огромный город", – отметил он.

Также большую часть беседы Михаил Мамаев посвятил темам патриотизма, верности Отечеству, мужества, героизма. После начала специальной военной операции он и сам сменил благополучную актерскую карьеру на нелегкую работу военкора на линии фронта.

"Мы там для того, чтобы мы были свободными, чтобы у нас было будущее, и чтобы мы с вами всегда могли получать те знания, какие мы хотим, исходя из нашей великой русской культуры, русской истории, благодаря нашим великим предшественникам, которые жили на этой замечательной земле под названием Россия, которую я всем сердцем люблю и, надеюсь, уже любите и вы", – отметил он.

Также актёр рассказал, что его вдохновляет не останавливаться на достигнутом и двигаться дальше – это книги, фильмы, путешествия и стремление к постоянному развитию.

Участникам творческая встреча понравилась. Они с интересом слушали лектора, задавали много вопросов.

"Мне понравилось мероприятие. Запомнилось то, что Михаил Алексеевич – это лейтенант в запасе, он помогает тем, кто находится на специальной военной операции, поддерживает, пишет стихотворения, делает все ради страны, помогает её развитию. Меня очень вдохновила его деятельность", – поделился участник мероприятия Артём Ломовчук.