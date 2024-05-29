Тюменские общественники представили региональный опыт по охране окружающей среды

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

Тюменские общественники в режиме видео-конференц-связи выступили на круглом столе, посвященном опыту работы комиссий по экологии общественных палат субъектов Российской Федерации. Мероприятие проходило в Челябинске в рамках форума по вопросам экологии и сохранения водных объектов 24 мая. Обсуждение было организовано Общественной палатой Челябинской области совместно с Общественной палатой Российской Федерации.

На круглом столе выступили председатели профильных комиссий общественных палат регионов Российской Федерации. Председатель комиссии по охране окружающей среды и экологическому воспитанию Общественной палаты Тюменской области Анна Синдирева рассказала о взаимодействии науки и общественности при решении вопросов по охране окружающей среды на примере Тюменской области.

– Такие мероприятия очень полезны для выстраивания взаимоотношений между регионами по вопросам охраны окружающей среды, экологического воспитания, а также по выработке основных направлений работы общественных палат регионов в сфере экологии, – высказала мнение Анна Владимировна.

Участники круглого стола поделились положительным опытом природоохранной деятельности, экологического воспитания и определили пути взаимодействия по вопросам экологии между регионами России. Сотрудничество общественных активистов из разных регионов поможет наиболее эффективно осуществлять природоохранные мероприятия, уверены они.