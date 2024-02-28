Тюменцев обучат мыловарению

Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Музейный комплекс им. Словцова до 31 марта проводит в Тюмени серию мастер-классов "Сибирский мыловарЪ", на которых участники изготовят оригинальное мыло с местной символикой. Ближайшие занятия пройдут 1, 2 и 3 марта в 12:00.

Мыловарение - увлекательное занятие, которое помогает проявить креативность и творческий потенциал. В рамках мастер-класса участникам предлагается изготовить изделие из мыла с символикой Тюмени (коты, мамонты, тарталетка с морошкой, кедровая шишка) и изделие на выбор из 150 различных форм. Занятие включает в себя обучение отливке изделий, тонированию, росписи готового изделия.

Во время застывания мыла читается лекция об истории мыловарения в Тюмени, региональных символах, о роли купца Текутьева в мыльной мануфактуре. Также рассказывается, какие ингредиенты использовались раннее для изготовления мыла.

Мастер-классы пройдут в главном корпусе музейного комплекса в музейно-ремесленном цехе по адресу: ул. Советская, 63. Участие платно, возможна оплата "Пушкинской картой". Узнать подробности и приобрести билеты онлайн можно на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения. Возрастная категория 6+