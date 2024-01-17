Встреча с Героем России пройдет в Тюмени в рамках акции "Достижения России"

Фото: Российское общество "Знание"

21 января в 15:00 в Историческом парке “Россия - моя история” с лекцией выступит советский и российский лётчик гражданской авиации, подполковник в отставке, Герой Российской Федерации Владимир Шарпатов.

Встреча пройдет в рамках марафона лекций "Достижения России" в Тюменской области. Мероприятия акции являются частью образовательной программы Международной выставки-форума “Россия” и проводятся Российским обществом "Знание" в треке Знание.Лекторий при поддержке региональных властей.

В рамках Выставки “Россия” на ВДНХ с 9 ноября 2023 года по 14 января 2024 года проходят Дни регионов: лекции, мастер-классы и презентации о достижениях каждого субъекта страны. Параллельно с Днем региона на ВДНХ непосредственно в самом субъекте запускается недельный марафон лекций Общества "Знание" в рамках акции "Достижения России". В роли лекторов выступают представители государственных и общественных организаций, деятели культуры и спорта, профессорско-преподавательский состав вузов.

21 января в Тюменской области пройдет мероприятие в рамках просветительской акции, где лектором станет лётчик гражданской авиации, подполковник в отставке, Герой Российской Федерации Владимир Шарпатов. Военный проведет лекцию "Главное достижение России - ее люди" и поделится своим опытом с молодежью, а также расскажет об учителях и наставниках, которые помогали справляться со сложностями и достигать поставленных целей. Участники встречи узнают о том, какие качества позволяют не свернуть с намеченного пути и реализовать свои потенциал.

Обязательна регистрация на мероприятие по ссылке.

"Образовательная программа Выставки “Россия” расширяется, выходит за пределы ВДНХ и охватывает все 89 регионов страны. Мы, как генеральный партнер образовательного контура, хотим рассказать об успехах и достоянии каждого субъекта не только в рамках Дней регионов на Выставке, но и непосредственно на местах с помощью Всероссийской акции “Достижения России”. Мне кажется, это очень важно, ведь каждый гражданин страны должен знать и гордиться историей своей Родины и великими соотечественниками", — поделился генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Всего в рамках акции запланировано более 1500 лекций о традициях, культуре, экономике, научном потенциале 89 субъектов, а также вкладе каждого из них в развитие России. Общество "Знание" является генеральным партнером образовательной программы Международной выставки-форума “Россия”, которая пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ с участием всех субъектов страны.