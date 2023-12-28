Предновогоднюю танцевальную гимнастику для укрепления здоровья провели для тюменцев

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Праздничная лечебная тренировка для тюменцев с ослабленным здоровьем состоялась в сквере Льва Ровнина. Участников поздравили Дед Мороз, Снегурочка, Дракоша, зайка, цыганочка и звездочет, а подарки для активистов передала компания "Золотые луга".

В рамках тренировки директор тюменского регионального отделения "Лиги преподавателей высшей школы", к.м.н., доцент, специалист по спорту, лечебной и адаптивной физической культуре Тюменского медицинского университета и МАУ ДО СШ "Центр дзюдо" г. Тюмени Елена Августа провела мастер-класс "танцевальная гимнастика для укрепления здоровья" и мини-лекцию о здоровом питании. В ходе мероприятия волонтер-медик ТюмГМУ Нонна Геворгян следила за самочувствием занимающихся.

Эксперт-диетолог отметила, что кисломолочные напитки важны в рационе в каждом возрасте. Отличным вариантом здорового перекуса в течение дня станет ряженка с гранолой "Золотые луга". В натуральный кисломолочный напиток добавлена смесь хлопьев с добавлением орешков, сушеных ягод и фруктов, льна и других компонентов. Это питательный, полезный и вкусный продукт, он поможет наладить пищеварение после новогоднего застолья.

Дед Мороз Александр и Снегурочка Валентина сами ведут здоровый образ жизни и постоянно посещают оздоровительные тренировки в сквере Льва Ровнина. Они пожелали всем здоровья и активности, больше двигаться и проводить время на свежем воздухе.

Дипломами Департамента по спорту и молодежной политики Администрации г. Тюмени "За оптимизм, активность и личный вклад в популяризацию здорового образа жизни" были отмечены волонтеры-медики Тюменского государственного медицинского университета и систематически занимающиеся лечебными тренировками горожане.

Подарки людям с инвалидностью, ослабленным здоровьем, а также детям передала представитель тюменской компании-производителя кисломолочной продукции "Золотые луга".

"Предприятие уже на протяжении длительного времени оказывает поддержку проекту, популяризируя здоровое и рациональное питание. Натуральные молочные и кисломолочные продукты местного производства хорошо знакомы и любимы среди участников тренировок. Каждый из них знает о доказанной пользе регулярного употребления "молочки". А мы с радостью поддерживаем их", - поделилась начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Отметим, в 2023 году участниками здоровьесберегающих мастер-классов и тренировок с элементами танцетерапии и скандинавской ходьбы в сквере Льва Ровнина стали более 300 юных и взрослых тюменцев.

Занятия лечебной физкультурой проходят в рамках федеральной инновационной площадки "Реализация принципа здоровьесбережения в образовательной деятельности", национального проекта "Демография" и муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в г. Тюмени "Спорт Тюмени" на 2021-2026 годы".