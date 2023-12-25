В Тюмени создан чат-форум для специалистов сферы анимации

10:15 25 декабря 2023
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Тюменское агентство развития креативных индустрий создало профессиональный чат-форум для обмена опытом между специалистами в области анимации. Здесь представители сферы могут общаться, делиться проектами, обсуждать новые технологии и методы создания анимационных фильмов и сериалов.

Чат станет платформой для развития индустрии анимации, поможет укрепить связи между участниками и улучшить качество работы каждого из них. К участию приглашаются все желающие быть в курсе последних новостей и тенденций из мира анимации, вступить в чат можно по ссылке.

Теги: культура
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