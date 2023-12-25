В Тюмени создан чат-форум для специалистов сферы анимации

Тюменское агентство развития креативных индустрий создало профессиональный чат-форум для обмена опытом между специалистами в области анимации. Здесь представители сферы могут общаться, делиться проектами, обсуждать новые технологии и методы создания анимационных фильмов и сериалов.



Чат станет платформой для развития индустрии анимации, поможет укрепить связи между участниками и улучшить качество работы каждого из них. К участию приглашаются все желающие быть в курсе последних новостей и тенденций из мира анимации, вступить в чат можно по ссылке.