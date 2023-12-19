В Тюмени прошел концерт-плакат, посвященный нашему земляку Павлу Фитину

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

В Тюмени во Дворце культуры "Нефтяник" прошел концерт-плакат "Наш земляк Павел Фитин. Путь к Победе", посвященный нашему земляку Павлу Фитину, который в год войны возглавлял службу внешней разведки. Мероприятие было организовано по инициативе общественных активистов, членов комиссии по культуре Общественной палаты Тюменской области.

– После того, как наш земляк Геннадий Иванов выступил с инициативой проведения шествия "Бессмертный полк", волна памяти о героях войны пошла по всей России и по всему миру, – напомнил председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев. – "Бессмертный полк" состоит из конкретных людей – из людей, отдавших жизни и погибших от ран уже после войны. Один из тех, кто прокладывал путь к Победе – наш земляк Павел Михайлович Фитин.

Возглавляя внешнюю разведку, Павел Фитин приложил огромные усилия, чтобы обеспечить руководство страны информацией о замыслах немецкого командования, сведениями о возможности открытия второго фронта и о начале сепаратных переговоров об окончании войны. Возглавляемая Павлом Фитиным в 1939–1946 годах служба внешней разведки СССР внесла неоценимый вклад в создание в Советском Союзе ядерного оружия.

Инициативу проведения концерта, организованного председателем комиссии по культуре Евгением Акуличем, поддержали члены Общественной палаты Тюменской области. Концерт-плакат проходил в необычном формате – кадры из документальной кинохроники чередовались со сценами, в которых студенты института культуры показывали этапы жизненного пути земляка, в годы войны ставшего начальником службы внешней разведки и приложившего усилия к созданию ядерного щита нашей страны.

По мнению Геннадия Чеботарева, очень важно, чтобы такие "концерты-портреты", рассказывающие о жизни наших замечательных земляков, проводились регулярно. Героями культурных мероприятий могут стать не только герои Великой Отечественной войны и люди, которые ковали Победу в тылу, но и ветераны локальных войн, участники спецоперации, которые мужественно и отважно защищают территории, вошедшие в состав Российской Федерации. Геннадий Николаевич пожелал, чтобы в Тюменской области появилась галерея плакатов победителей.

Работники органов госбезопасности и ветераны сделали многое для того, чтобы восстановить славное имя Павла Фитина, рассказал президент Союза ветеранов госбезопасности Тюменской области Виктор Мещеряков. Инициативу ветеранов госбезопасности подхватили общественные активисты и деятели культуры, которые создают фильмы, пишут книги и изучают исторические документы. Памятник Павлу Фитину открыли в Москве у здания службы внешней разведки. Работа по сохранению его имени продолжается, и благодаря поддержке администрации города к 9 Мая в Тюмени планируется установить бюст Павла Фитина.

Зрителями в зале были ветераны и студенты, люди в возрасте и представители молодого поколения. Они дружно аплодировали артистам и поддерживали их во время выступлений. Организаторам удалось не только рассказать о сложном, но героическом пути Павла Фитина, но и добиться единения людей разных поколений, а значит, концерт-плакат "Наш земляк Павел Фитин. Путь к Победе" прошел на ура.