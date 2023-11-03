В ОП РФ обсудили вопросы мобилизации общества в Великую Отечественную войну, механизм и значение Победы

Фото: пресс-служба Общественной палаты РФ

В Общественной палате РФ 30 октября прошла научно-практическая конференция "Великая Отечественная война - народная Победа, изменившая мир", а также были подведены итоги конкурса работ молодых историков "Вызовы трудного времени". Об этом сообщает пресс-служба ОП РФ.

Эти мероприятия стали финальными в рамках проекта Фонда исторической перспективы "“Сим победиши!” Российское общество и армия в моменты испытаний", реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Среди участников мероприятий были отечественные академические исследователи, представители общественных организаций, Русской православной церкви.

Участники конференции подняли темы мобилизации общества в условиях военного времени, самоорганизации, источников и проявлений низовой поддержки государства в годы испытаний. Среди прочего были затронуты темы фальсификации истории Великой Отечественной войны и ряд других.

Руководитель центра издательских проектов Фонда исторической перспективы Елена Бондарева презентовала учебное пособие "Российское общество и армия в моменты испытаний. Исторический опыт", составленное на основе материалов круглых столов в рамках проекта. Издание ориентировано в первую очередь на студентов вузов и увлеченных историческим образованием школьников.

По мнению ведущего научного сотрудника Института российской истории РАН д. и. н., профессора Елены Сенявской, Великая Отечественная война стала периодом больших потрясений и испытаний для населения СССР. Но особенно тяжело приходилось жителям прифронтовых городов. С конца сентября 1941 по конец апреля 1942 года Москва находилась максимально близко к линии фронта. Этот период был наиболее трудным для москвичей, особенно для юношей и девушек подросткового возраста, занятых в промышленном производстве.

"Массовые духовно-психологические явления сыграли колоссальную роль в той страшной и кровопролитной войне, от исхода которой зависело не только существование нашей страны, но и судьбы мировой цивилизации. Общественное сознание — явление вообще чрезвычайно сложное, в нем элементы социальной психологии, нравственные и мировоззренческие установки, уходящие корнями в национальные традиции, в обыденную жизнь, переплетаются с целенаправленно формируемыми идеологическими установками. Во Второй мировой войне идеологический фактор не только переплетался с психологическим, но и нередко оказывался ведущим: от мотивации войны и грамотной пропагандистской работы напрямую зависела боеспособность армии", — считает она.

Елена Сенявская отметила, что недооценка этого фактора вела к поражению даже при наличии достаточного военного потенциала, как это случилось с Францией в мае — июне 1940 года. И наоборот, идейно-психологический запас прочности мог позволить государству и народу переломить даже крайне неблагоприятный ход событий.

"Огромное моральное и физическое напряжение почти четырех лет этой войны советский народ выдержал только благодаря духовному стержню, позволившему ему не сломаться при всех потерях и собственными силами освободить не только свою землю, но и пол-Европы", — добавила она.

Рабочая молодежь подросткового возраста составляла значительную часть кадрового потенциала СССР — от 10,5 до 18,7 процента — и от 9,1 до 14,3 процента на предприятиях Москвы, заметила младший научный сотрудник Института российской истории РАН Наталья Анисимова.

"Адаптируясь к новым условиям индустриальной повседневности и суровым реалиям войны, они проходили наиболее стрессовый период жизни. Экстремальные условия военных будней сказывались на молодых заводчанах наиболее остро. Об этом свидетельствуют и документы Главного управления трудовых резервов, материалы комсомольских органов, а также дневниковые записи, воспоминания и записи бесед", — сказала она.

Эвакуация авиапредприятий представляла собой титаническое свершение, по масштабам не имевшее на тот момент аналогов. При описании этого циклопического процесса очень велик соблазн рассматривать картину исключительно в целом, в масштабах всей отрасли, отметил главный научный сотрудник Института российской истории РАН, старший научный сотрудник РГГУ д. и. н. Михаил Мухин.

"Однако думается, что при таком уровне рассмотрения мы рискуем упустить очень важный аспект — организацию эвакуационных процессов на уровне отдельных предприятий. Между тем именно положение дел на таком микроуровне авиапромышленности определяло общее положение дел в авиапроме в целом", — добавил он.

Воспитание человека, любящего Родину, было неотъемлемой частью государственной политики, именно это позволило Советскому Союзу одолеть столь могущественного противника, убежден заведующий кафедрой социологии РГПУ имени А.И. Герцена, почетный профессор, президент Петровской академии наук и искусств д. филос. н. Алексей Воронцов.

Мы не должны уходить от сложных, порой болезненных вопросов, связанных с историей Второй мировой войны, в том числе таких, как явление коллаборационизма, подчеркнул первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по просвещению и воспитанию Армен Гаспарян.

"Замалчивание таких явлений, которые были наряду с героизмом, может сыграть с нами злую шутку, уже сыграло. Мы не были готовы к адекватной оценке такого явления, как бандеровщина", — подчеркнул он.

В ходе конференции генеральный директор Фонда исторической перспективы Владимир Романов анонсировал новый проект фонда "Возвращение украденных смыслов. Правда о Великой Отечественной войне в англоязычной прессе, 1941–1945".

Работа историка требует не только профессионального мастерства, но и определенного гражданского мужества, поскольку в нынешнее время история России подвергается постоянным информационным атакам с целью ее искажения, отметил руководитель центра образовательных и просветительских проектов Фонда исторической перспективы, член жюри Александр Музафаров. В рамках конкурса "Вызовы трудного времени" было подано множество работ в трех категориях (молодые ученые, студенты и школьники), из которых были выбраны девять лучших работ, сказал он.

Завершая мероприятие, Владимир Романов предложил вспомнить, как западные журналисты периода войны писали о феномене русского патриотизма: "Патриотизм в России — это не размахивание флагом. Это, скорее, открытие для себя того, что в данный момент представляет ценность в историческом прошлом России. Соборы, Кремль, древние церкви с золотыми куполами, поэты, музыканты и писатели и все те, кто до них сражался за страну… Россию, которая не перестает возрождаться благодаря неиссякаемому таланту своего терпеливого народа".

В конференции также приняли участие руководитель исполнительного комитета ООД "Бессмертный полк" Наталья Шадрина, заместитель исполнительного директора по развитию ВОД "Волонтеры Победы" Анжела Жалилова. С докладами также выступили отечественные исследователи, такие как Маргарита Блинова, Валентина Жиромская, Владимир Кикнадзе, Сергей Кудряшов, а также общественные деятели и публицисты: протоиерей Александр Ильяшенко, Алексей Тимофеев и другие.