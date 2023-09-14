Тюменские школьники познакомились с работой кинологической службы на экскурсии от Общества "Знание"

Фото: тюменское региональное отделение Российского общества "Знание"

Профориентационные экскурсии являются важной составляющей образовательного процесса, они помогают школьникам расширять свои представления о различных профессиональных сферах и индустриях. Российское общество "Знание" совместно с Тюменской таможней и при поддержке Департамента образования и науки Тюменской области организовало экскурсию для учащихся Горьковской школы в кинологическую службу.

В ходе мероприятия школьники познакомились с собаками и их работой. Это увлекло всех, а особенно – ребят, которые интересуется профессиями, связанными с животными или работой в правоохранительных органах. На экскурсии подростки посмотрели показательные выступления по поиску и обнаружению запрещённых веществ, узнав больше о методах и технологиях, которые используются при выполнении таких важных задач.

"Это замечательно, что ребята получили возможность посетить одно из подразделений Тюменской таможни, своими глазами увидеть работу кинологической службы, получить представление об обязанностях и навыках сотрудников, которые здесь служат. Подобные профориентационные экскурсии играют важную роль в образовательном процессе и выборе своего призвания, будущей профессии. Возможно, после этой экскурсии некоторые ребята захотят больше узнать о кинологах и других направлениях в сфере безопасности. Более того, участие в таких мероприятиях может вдохновить школьников на саморазвитие и получение новых знаний", - отметил ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук.

По итогам экскурсии ребята получил памятные подарки от Российского общества "Знание". Это не просто приятная награда, но и дополнительная мотивация к дальнейшему изучению разнообразного и увлекательного мира профессий, а также к развитию в интересующемся направлении.

Отметим, профориентационные экскурсии для школьников Тюмени и Тюменского района при участии Российского общества "Знания" и Департамента образования и науки Тюменской области продолжатся и будут проходить на постоянной основе.