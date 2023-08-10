Тюменская общественница стала призёром "Экософии"

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

Член общественной палаты Тюменской области, руководитель проекта "ЭкоТобольск" Алиса Вагапова стала призером проекта "Экософия".

Масштабный гранд-финал проекта "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей" прошел в Нижнем Новгороде. Мероприятие объединило 116 членов первой Экосборной России из 36 регионов страны.

В состав сборной вошли пять финалистов из Тюменской области: Юлия Бескова, Илья Земеров, Ольга Новосадова, Ярослава Стрельцова из Тюмени и тоболячка Алиса Вагапова, специалист по работе с молодежью Центра реализации молодежных и профилактических программ.

На протяжении нескольких дней финалисты проекта участвовали в оценочных мероприятиях и деловых программах, знакомились с актуальными экологическими практиками предприятий Нижегородской области, общались с потенциальными работодателями и обменивались опытом друг с другом.

Защита партнерских и региональных кейсов – одна из ключевых активностей гранд-финала проекта "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Всего было представлено десять кейсов.

Команде, участниками которой были тоболячка Алиса Вагапова, тюменки Юлия Бескова и Ольга Новосадова, представилась уникальная возможность разработать план решения задач по вовлечению населения города Байкальска в реализацию и развитие мастер-плана "Байкал.Центра".

На торжественной церемонии закрытия были объявлены имена ЭкоЛидеров, которые будут представлять свои регионы в экоповестке в масштабе всей страны.

В числе победителей проекта "Экософия" платформы "Россия – страна возможностей", получивших звание "ЭкоЛидера", Ольга Новосадова (г. Тюмень) – участник проекта "Экогид по России", создатель экогида по городу Тюмень (номинация "Экопрофессионал").

Призерами проекта "Экософия" платформы "Россия – страна возможностей" стали:

* Алиса Вагапова – создатель эколого-просветительского проекта "ЭкоТобольск", а также социально-благотворительной акции "Двойная польза" (номинация "Экоактивист");

* Юлия Бескова (г. Тюмень) – организатор проекта "Зеленый помощник", создатель эко-просветительского маршрута по фармацевтическому питомнику на базе ТюмГМУ (номинация "Экоздоровье");

* Илья Земеров (г. Тюмень) – организатор экоинициатив, объединяющих частное предпринимательство и помощь приютам (номинация "Экозоо").

* Ярослава Стрельцова (г. Тюмень) – финалист проекта "Экософия".