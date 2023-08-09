Тюменская область - в числе лидеров по количеству прошедших опрос ОП РФ о некоммерческом секторе

Общественная палата РФ продолжает опрос членов общественных палат субъектов России и других экспертов в области некоммерческого сектора. Об этом сообщается на странице ОП РФ во "ВКонтакте".

Опрос посвящен деятельности некоммерческих организаций в регионах, его результаты будут использованы при подготовке регионального рейтинга третьего сектора "Регион-НКО 2023". Основная цель исследования — объективно оценить положение дел в некоммерческом секторе каждого региона, понять, с какими проблемами сталкиваются НКО в своей работе.

Участникам предлагается ответить на вопросы о том, как организована поддержка НКО в субъектах РФ, созданы ли благоприятные условия для их работы. Также необходимо оценить активность НКО и то, как они взаимодействуют между собой.

По словам Елены Тополевой-Солдуновой, на общий результат влияет не только то, как участники заполнили анкету и сколько баллов получилось в итоге, но и количество человек, заполнивших анкету, особенно членов Общественных палат.

Она также отметила, что на данный момент первое место по количеству членов общественных палат и других экспертов, ответивших на вопросы, занимает Вологодская область. Также в лидерах находятся Тюменская, Ульяновская, Тверская, Курская, Волгоградская, Калужская области, Карачаево-Черкессия, Краснодарский и Алтайский край.

Пройти опрос можно по ссылке.