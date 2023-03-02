Визитная карточка детского сада "Ступеньки" в Тюмени — сенсорное развитие

Фото: группа компаний "Ступеньки"

Детский ясли-сад "Ступеньки" теперь специализируется на сенсорном развитии.

"Малыши с самого раннего возраста впитывают новую информацию как губки. Они познают окружающий мир с помощью органов чувств: слуха, зрения, вкуса, обоняния и осязания. Развивая сенсорику ребёнка, мы строим новые нейронные связи, которые составляют основу для интеллекта и гармоничного роста. Для Тюмени такой формат уникален", — говорит директор детского сада "Ступеньки" Оксана Шерман.

Образовательная программа детского сада включает многообразные сенсорные игры и занятия, элементы методики Монтессори. Они учат накапливать представления об окружающем мире через собственный опыт. Так дети узнают через прикосновение, что предмет колючий, через вкус, что лимон кислый, через зрение, что мяч круглый. Сенсорные игры имеют решающее значение для развития мозга и дают толчки в развитии малышей. У воспитанников появляется внимание, наблюдательность, зрительная, слуховая, моторная память, эстетическое чувство, воображение. Они лучше включаются в игровые процессы, от предметно-манипулятивных до сюжетно-ролевых.

Детский сад ясли-сад "Ступеньки" располагается по адресу улица Депутатская, 121. Он обновил интерьер и набирает в группы детей в возрасте от 1 до 3 лет. По всем вопросам, количеству мест, записи на экскурсию обращайтесь по телефону 500-908.

Напомним, что "Ступеньки" существуют в Тюмени уже 18 лет. Группа компаний включает: ясли-сад "Ступеньки" с 1 до 3 лет на ул. Депутатской, 121, детские сады KIDODO для детей от 1 до 7 лет на ул. Полевой, 105 и ул. Богдановича, 16, частную школу с 1 по 5 класс "Своя школа" на ул. Чернышевского, 2Б к.8.