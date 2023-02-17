Компания "Золотые луга" продолжает активную работу по социальному направлению

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Компания "Золотые луга" на протяжении многих лет придерживается принципов социальной ответственности. Коллектив предприятия активно участвует в благотворительных мероприятиях и социальных проектов, а с некоторыми организациями поддерживает постоянные партнерские связи.

В 2022 году производитель ежемесячно оказывал поддержку центру социальной реабилитации "Тюменский". Компания безвозмездно выделяет наборы молочных продуктов, которые передают женщинам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В этом году это сотрудничество продолжится.

Центр социальной реабилитации "Тюменский" оказывает услуги по социальной реабилитации и адаптации для людей в трудной жизненной ситуации. Организация курирует дом "Матери и ребенка", где успешно реализуется проект "Мамочка рядом". Сюда поступают женщины с детьми, оставшиеся без жилья и средств к существованию, столкнувшиеся с серьезными жизненными трудностями.

Производитель выделит для центра социально значимые продукты, такие как творог, сметану, молоко, сыр, а также вкусные и полезные напитки для детей: йогурты и ряженку с гранолой – новинку конца 2022 года.

Все продукты натуральные, без консервантов и искусственных добавок. Они полезны для взрослых и детей, а потому обязательно должны быть в рационе каждого. Кисломолочные напитки способствуют укреплению иммунитета, восстановлению микрофлоры ЖКТ, а также оказывают оздоровительное действие.

"Мы рады внести пусть небольшой, но все же важный вклад в поддержку людей, оказавшихся в беде. Как один из крупнейших производителей, мы считаем своей обязанностью участвовать в социальной жизни региона, быть ответственным предприятием. Коллектив компании активно поддерживает эту позицию. Ежегодно мы сотрудничаем с различными организациями, запрашивает информацию о необходимой помощи, и действуем", - прокомментировала начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Например, в течение 2022 года компания "Золотые луга" поддерживала проекты для юных эковолонтеров Центра развития экологических программ "Живая Планета", выступила партнером полюбившегося тюменцам фестиваля "Парад колясок" на День города, помогла Ишимскому геронтологическому центру в организации праздника, посвященного Дню пожилого человека.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году, является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Продукты компании производятся только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания выпускает более 70 наименований продукции под торговыми марками "Золотые Луга", "Живи здорОво" и "Ситниковское", ежегодно обновляя ассортимент. Молочный комбинат "Ситниковский" (филиал АО "Золотые луга") является одним из первых молочных предприятий Тюменской области: в 2022 году завод отметил 90-летний юбилей.