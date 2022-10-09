Тюменский МКДЦ внедряет бережливые методики

Департамента здравоохранения Тюменской области

Тюменский Медицинский консультативно-диагностический центр (МКДЦ) активно участвует в разработке и внедрении методов бережливого производства.

В создании и тиражировании одобренной Минздравом новой модели медорганизаций, оказывающей методическую помощь, участвуют 85 субъектов РФ. Более 6,5 тысячи поликлиник будут использовать бережливые технологии в своей деятельности. В том числе тюменский "МКДЦ", где разработали и реализуют два бережливых проекта.

На этой неделе состоялась защита проектов с участием представителя депздрава Тюменской области.

Первый из проектов - "Обеспечение выполнения углубленного медицинского обследования за минимальное количество посещений в Центре спортивной медицины" представила Дина Садовская. Разработчики пересмотрели подходы к организации углубленного медицинского обследования спортсменов. Его организовали в два посещения. В первое посещение проводятся инструментальные исследования (ЭКГ, ЭхоКГ, спирография, антропометрия), клинические лабораторные исследования (клинический анализ крови, биохимический анализ крови, общий анализ мочи). Во второе – осмотр врачами-специалистами (травматолог-ортопед, хирург, невролог, оториноларинголог, офтальмолог, кардиолог, и т.д.). В результате время прохождения осмотра и получения разрешения сократилось с 5 до 2-3 дней.

Не менее эффективен проект "Оптимизация процессов диагностики узловых образований щитовидной железы на базе Центра эндокринологии и диетологии", который представила Елена Александрова. Защита прошла успешно, одобренные проекты рекомендовано разместить на цифровой платформе региональных практик устойчивого развития "Смартека", которая специально создана для распространения лучших практик в области социально-экономического развития. А также рекомендовано разместить разработанные документы на сайте "МИАЦ" для регионального использования и тиражирования на региональном уровне, отмечают в депздраве.