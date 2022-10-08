Тюменцам рассказали о профилактике заболеваний щитовидной железы

Депрессия и тревожность без причин, головные боли, усталость и перемена веса могут стать признаками заболевания щитовидной железы. Как правильно распознать симптомы, рассказала газете "Тюменская область cегодня" врач-эндокринолог высшей квалификации ГАУЗ ТО "Многопрофильный консультативно-диагностический центр" Наталья Савина.

"Щитовидная железа – это небольшая железа, расположенная под гортанью в передней нижней части шеи. Она самая крупная из непарных эндокринных желез организма. Сама щитовидная железа весит немного, около 30 г, но может увеличиваться в зависимости от продолжительности цикла и состояния здоровья", – пояснила врач.

Гормоны щитовидной железы регулируют скорость метаболизма, аппетит, всасывание питательных веществ и кишечную моторику, распад глюкозы и усвоение ее клетками, расщепление жиров, уровень холестерина, силу и частоту сердцебиений, кровоток, потребление клетками кислорода, уровень кальция в организме. От этих гормонов зависит частоту дыхания и - температура тела. Недостаток тиреоидных гормонов во время беременности у матери может стать причиной недостаточного развития мозга у ребенка.

Поддерживающая терапия часто становится постоянной, особенно если человек живет в районах с нехваткой йода или неблагоприятной экологией. Йод относится к тем микроэлементам, которые не обладают способностью накапливаться в организме, поэтому должен постоянно пополняться с пищей. Дефицит йода в питании, существующий на всей территории РФ, приводит к развитию таких заболеваний связанных с дефицитом йода как, эндемический зоб и узловой зоб, гипотиреоз, умственная и физическая отсталость у детей, кретинизм, не вынашивание беременности, пороки развития, – пояснила эксперт.

Врач-эндокринолог назвала продукты, содержащие йод, от большего – к меньшему: морская капуста, кальмар, минтай, треска, фейхоа, камбала, яйцо куриное.

Наталья Савина подчеркнула, что при хранении и использовании йодированной соли существуют определенные правила для того, чтобы продукт сохранил полезные свойства и благотворно влиял на организм. В первую очередь, хранить ее нужно в банке с плотной крышкой и в недоступном для прямых солнечных лучей месте. Срок хранения не должен превышать 12 – 24 месяца, так обычно и указывается на упаковке. Еще один важный момент – добавлять соль нужно к концу приготовления пищи или досаливать уже готовое блюдо.