Оперу "Король Лир" покажут в тюменском виртуальном концертном зале

08:44 30 сентября 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова

Тюменцы смогут увидеть трансляцию концерта Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова. Показ состоится 1 октября в Центре культуры и искусства "Современник" в рамках Всероссийского Виртуального концертного зала. В программе – опера композитора Сергея Слонимского "Король Лир".

Сергей Слонимский— один из интереснейших отечественных композиторов настоящего времени, автор произведений во всех жанрах. Его сочинения часто исполняются в России и за рубежом.

Виртуальный концертный зал открыт в тюменском Центре культуры и искусства "Современник" в рамках Национального проекта "Культура". В зале, оснащённом современным мультимедиа оборудованием, зрители могут посмотреть в высоком качестве трансляции концертов, проходящих на крупнейших концертных площадках России. Все показы проводятся бесплатно.

Теги: концерт , культура
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2022