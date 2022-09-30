Оперу "Король Лир" покажут в тюменском виртуальном концертном зале

Фото Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова

Тюменцы смогут увидеть трансляцию концерта Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова. Показ состоится 1 октября в Центре культуры и искусства "Современник" в рамках Всероссийского Виртуального концертного зала. В программе – опера композитора Сергея Слонимского "Король Лир".

Сергей Слонимский— один из интереснейших отечественных композиторов настоящего времени, автор произведений во всех жанрах. Его сочинения часто исполняются в России и за рубежом.

Виртуальный концертный зал открыт в тюменском Центре культуры и искусства "Современник" в рамках Национального проекта "Культура". В зале, оснащённом современным мультимедиа оборудованием, зрители могут посмотреть в высоком качестве трансляции концертов, проходящих на крупнейших концертных площадках России. Все показы проводятся бесплатно.