"Лес ремесел" открыли в Словцовском музее Тюмени

Арт-пространство "Лес ремесел" во внутреннем дворе музея имени Ивана Словцова - это итог первой арт-резиденции художников, проект реализован при поддержке "Родных городов" — программы социальных инвестиций "Газпром нефти".

Тюменские авторы создали арт-объекты в виде деревьев — символа многогранности и преемственности народной культуры края, примера сохранения связей между традиционными ремеслами и современным искусством. На открытии для гостей выступили фольклорные коллективы, прошли мастер-классы, сообщает информационный центр правительства ТО.