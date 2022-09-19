"Лес ремесел" открыли в Словцовском музее Тюмени

09:50 19 сентября 2022
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Арт-пространство "Лес ремесел" во внутреннем дворе музея имени Ивана Словцова - это  итог первой арт-резиденции художников, проект реализован при поддержке "Родных городов" — программы социальных инвестиций "Газпром нефти".

Тюменские авторы создали арт-объекты в виде деревьев — символа многогранности и преемственности народной культуры края, примера сохранения связей между традиционными ремеслами и современным искусством. На открытии для гостей выступили фольклорные коллективы, прошли мастер-классы, сообщает информационный центр правительства ТО.

Теги: музеи , творчество
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