Сроки школьных каникул опубликовали власти Тюменской области

14:37 08 сентября 2022
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Сроки проведения каникул для школ региона в 2022-2023 учебном году опубликовал  информационный центр правительства ТО.

В  сообщении отмечается, что депобразования и науки региона рекомендует осенние каникулы провести с 29 октября по 6 ноября, зимние - с 31 декабря по 8 января, весенние - с 18 по 26 марта.

Первоклассники дополнительно отдохнут с 18 по 26 февраля. 

Теги: каникулы
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