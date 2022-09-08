Сроки школьных каникул опубликовали власти Тюменской области

Сроки проведения каникул для школ региона в 2022-2023 учебном году опубликовал информационный центр правительства ТО.

В сообщении отмечается, что депобразования и науки региона рекомендует осенние каникулы провести с 29 октября по 6 ноября, зимние - с 31 декабря по 8 января, весенние - с 18 по 26 марта.

Первоклассники дополнительно отдохнут с 18 по 26 февраля.