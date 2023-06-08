Ямал оплатит отдых 450 детей из Белгородской области

Более двух тысяч детей, проживающих на территории Донецкой Народной Республики и Белгородской области, отдохнут в оздоровительных лагерях на берегу Черного моря. Ямал компенсирует расходы по оплате трансфера, проживания, питания детей и сопровождающих.

"Ямал, как и вся Россия, с тревогой следит за обстановкой в приграничных районах Белгородской области. Вижу в личных сообщениях беспокойство северян о местных жителях, особенно о детях. Нашли возможность отправить вместе с ямальскими ребятами и 450 детей из Шебекино, Грайворона, Валуйского, Белгородского и других районов в оздоровительные лагеря на Черноморском побережье. Дети Волновахи, как и в прошлом году, тоже поедут набираться сил на море". - прокомментировал решение губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Смены для ребят начались со 2 июня и продлятся до 5 октября. Дети отдохнут в оздоровительных лагерях "Юбилейный" (Анапа), "Остров Мадагаскар" (Сочи), санаторно-оздоровительном лагере "Лазуревый берег" (г. Геленджик), а также на базе отдыха "Эллада" (Туапсинский район).

Не останутся без отдыха и ямальские школьники. Этим летом в лагерях Краснодарского края и Тюменской области отдохнут более шести тысяч детей с Ямала от 7 до 17 лет. Все путевки предоставляются бесплатно, родители оплачивают только трансфер до лагеря. Сопровождением детей в дороге будут заниматься волонтеры. Впервые пройдут билингвальные смены для 200 ямальцев, а также смена для участников и лидеров первичных организация нового движения детей и молодежи "Первая". 50 ребят отправятся на инклюзивную смену, которая пройдет во второй раз.