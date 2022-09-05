Киевская ДШИ бесплатно проводит авторские мастер-классы

Идея авторских мастер-классов в Киевской детской школе искусств возникла 2 года назад для улучшения культурного уровня населения и привлечения к занятиям и детей, и взрослых. Сначала их проводили в рамках летней оздоровительной кампании для ребят, отдыхающих на базе Киевской детской школы искусств. Но постепенно география взаимодействия расширялась, всё больше жителей и учреждений района проявляли интерес к новым форматам и увлекательным занятиям. Сейчас их проводят по заявкам жителей в первой половине дня.

Одни из самых популярных мастер-классов - "Гончарный круг" и "Глиняная игрушка". Здесь участники могут проявить фантазию и при этом сделать не только красивое украшение для дома, но и предметы практического назначения — тарелочки, кувшинчики и кружки. Под чутким руководством педагогов Киевской школы искусств жители проходят целый цикл занятий, включающий лепку, обжиг, роспись и, конечно, теорию по развитию гончарного дела и особенностях работы с глиняным материалом. После изготовления многие участники хотят забрать изделия с собой, но с недавнего времени появилась возможность выставить свою работу в Ялуторовском Остроге.

Директор Киевской ДШИ Светлана Рахматулина:

В рамках добровольческой и благотворительной деятельности мы проводим бесплатные мастер-классы к различным праздникам и значимым датам. Например, ко Дню инвалида или в рамках фестиваля "Пусть осень жизни будет золотой". Желающие могут сделать подарок своими руками и получить заряд положительных эмоций.

Еще один мастер-класс — роспись деревянных ложек в классическом русском стиле. Здесь педагоги также проявили креативность и совместили декоративно-прикладную составляющую с музыкальной — после мастер-класса можно изучить приемы игры на ложках. Данный формат понравился и самим учителям образовательных учреждений в качестве профилактики эмоционального выгорания. Многие приходят на мастер-классы повторно и, хотя учебный год только начался, уже есть первые заявки.

Пользуется популярностью формат интегрированных уроков. Совместно с учителем физики проводят занятия по звукоизвлечению, где можно узнать все тонкости процесса и научиться правильно дышать и петь.

В рамках развития хорового пения среди жителей района в школе искусств сотрудничают с местным хором "Киевляночка", в которой состоят жительницы старшего поколения. Помимо этого, в школе искусств проводят мастер-классы по народным танцам, росписи имбирного пряника и изготовлению пирожного. Среди детей они нашли большой отклик.О своей деятельности педагоги рассказывают в соцсетях и в этом году надеются привлечь к мастер-классам еще больше земляков.