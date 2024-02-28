В Тюмени проходят мастер-классы по работе с ювелирной УФ-смолой

Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

До конца марта музейный комплекс им. Словцова в Тюмени организует мастер-классы "Сибирский элемент", где тюменцев обучают работать со смолой. Ближайшая встреча состоится 3 марта в 12:00.

Смола древних деревьев и первые украшения из нее относятся периоду неолита. Уже тогда люди восхищались красотой застывших навеки в тягучей смоле частичек растений, цветов и насекомых.

На мастер-классе участники создадут из ювелирной УФ-смолы уникальные, неповторимые украшения из живых ягод, грибов и трав, собранных в лесах Сибири. Гости мероприятия научатся работать с современным материалом, погрузятся в мир красоты и творчества, самостоятельно изготовят кулон с индивидуальным наполнением.

Мастер-классы пройдут в музейно-ремесленном цехе музейного комплекса по адресу: ул. Советская, 63. Участие платно, материалы предоставляются. возможна оплата "Пушкинской картой". Узнать подробности и приобрести билеты на мастер-класс "Сибирский элемент" можно на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения. Возрастная категория 6+