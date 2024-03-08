Тюменки могут отметить 8 Марта мастер-классами

Мастер-класс "Разнотравье восковое" пройдет в арт-пространстве "ЦЕХ" музейного комплекса им. Словцова 8 марта.

Как рассказали организаторы, это природный мастер-класс, где используются только травы и натуральный пчелиный воск.

"Это знакомство с целительными растениями нашей местности, о которых многие даже не знают. За время занятия каждый участник создаст две самолепные свечи, без использования форм, используя травяные сборы на предложенные темы – внутренний баланс, любовь к себе, жизненная энергия, очищение", - пояснили в арт-пространстве.

Мастер-класс "Рисуем пастелью" пройдет в "ЦЕХе" 9 и 10 марта. Участники изучат основные приемы рисунка - свет, тень, блик, рефлекс, падающая тень и создадут натюрморт по всем законам рисунка.

"Работа сухой пастелью российских брендов на французской бумаге Pastelmat позволяет создавать качественные и реалистичные рисунки даже начинающим. Пробковое напыление этой бумаги выдерживает несколько слоев пастели и не дает ей осыпаться, что создает комфортные условия для работы", - заметили организаторы.

Также в эти дни тюменцев приглашают на мастер-класс "Главный по тарелочкам". Сграффито – это одна из разновидностей декорирования, а именно, техника процарапывания.

Подробней с расписанием занятий в пространстве "ЦЕХ" можно познакомиться в официальной группе музейного комплекса, - сообщает Тюменская линия.