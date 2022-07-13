В Тюмени объявили набор добровольцев для форума "Волонтер ЮИД"

23 и 24 июля на площадке у "Конторы пароходства" состоится всероссийское мероприятие "Волонтер ЮИД", участвовать в нем будут школьники 1-11 классов и их родители, и организаторам нужны помощники.
"Для организации качественной работы образовательной и игровой площадок, разведения потоков людей во время проведения мероприятия необходима помощь добровольцев в возрасте от 18 лет и старше. Набор проводит координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области", - сообщает депспорта.
"Волонтер ЮИД" проводится для:
- вовлечения детей в активную созидательную деятельность, способствующую развитию культуры безопасного поведения на дорогах;
- популяризации движения ЮИД посредством применения современных информационных технологий;
- формирования активной гражданской позиции у подрастающего поколения;
- снижения дорожно-транспортного травматизма у детей и жителей Тюмени и Тюменской области.
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