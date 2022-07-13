В Тюмени объявили набор добровольцев для форума "Волонтер ЮИД"

23 и 24 июля на площадке у "Конторы пароходства" состоится всероссийское мероприятие "Волонтер ЮИД", участвовать в нем будут школьники 1-11 классов и их родители, и организаторам нужны помощники.

"Для организации качественной работы образовательной и игровой площадок, разведения потоков людей во время проведения мероприятия необходима помощь добровольцев в возрасте от 18 лет и старше. Набор проводит координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области", - сообщает депспорта.

"Волонтер ЮИД" проводится для:

- вовлечения детей в активную созидательную деятельность, способствующую развитию культуры безопасного поведения на дорогах;

- популяризации движения ЮИД посредством применения современных информационных технологий;

- формирования активной гражданской позиции у подрастающего поколения;

- снижения дорожно-транспортного травматизма у детей и жителей Тюмени и Тюменской области.