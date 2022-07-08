Тюменская область выплатила 58 млн рублей семьям-долгожителям из регионального бюджета

Фото https://t.me/oblzags72

Более 3 200 семейных пар Тюменской области обратилось за выплатой к юбилею совместной жизни, семьям выплачено уже свыше 58 млн рублей.

В марте 2022 года губернатор подписал постановление о выделении средств из областного бюджета супружеским парам к одной из юбилейных дат, начиная с 50 лет совместной жизни.

"В Тюменской области много примеров счастливых семейных союзов. Пар, которые торжественно отмечают полувековые и еще более значимые юбилеи со дня свадьбы, с каждым годом становится все больше. Они прошли рука об руку десятилетия и заслуживают признания и восхищения", -отметил в сегодняшнем поздравлении Александр Моор.

На фото семьи, которым накануне Дня семьи, любви и верности в Тюмени вручили медали "За любовь и верность".