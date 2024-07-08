Моор поздравил жителей Тюменской области с Днем семьи, любви и верности

Губернатор Тюменской области отметил, что семья, взаимная любовь, верность и поддержка родных – настоящее богатство, истинная ценность в жизни каждого человека.

"Семья связывает поколения, в ней по наследству передаются традиции и многовековой опыт. В Год семьи, объявленный президентом России, тюменцы делятся секретами семейного счастья, уникальными историями своих династий. Примеры преданности и крепких союзов нам показывают супруги, прошедшие рука об руку полвека и более. Многие из них торжественно встречают юбилеи свадьбы", – говорится в поздравлении.

С начала 2024 года более 400 супругов в регионе награждены благодарственными письмами и медалями за любовь и верность. "Вы делитесь со всеми нами своей житейской мудростью и вдохновляете молодых на создание счастливых семейных союзов", – обратился к юбилярам глава региона и пожелал всем любви, уважения, гармонии и взаимопонимания.