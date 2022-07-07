Виктор Рейн: В Тюменской области высок запрос на сохранение народных истоков

Фото: страница "РДК "Юность" Голышманово" в социальной сети "ВКонтакте"

Жители Тюменской области с большим энтузиазмом участвуют в народных праздниках, что свидетельствует о желании вернуться к народным истокам. Об этом, комментируя прошедший в конце июня в Голышманово VI Шарохинский фестиваль народного творчества, заявил в своём официальном telegram-канале депутат Тюменской областной Думы Виктор Рейн.

Фестиваль проводится в честь знаменитого уроженца Голышмановского района Леонида Шарохи – заслуженного артиста РСФСР, ведущего солиста Омского государственного народного хора, чей голос звучал в 47 странах мира. В репертуаре Леонида Ивановича насчитывается более 60 песен: вся русская песенная классика, романсы, песни советских композиторов. Голышмановцы говорят, что всюду, куда бы он не отправлялся, брал с собой балалайку.

В 2020 и 2021 году мероприятие не состоялось из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, но в этом году фестиваль вновь вернулся и был тепло встречен местными жителями и гостями Голышмановского района.

"Я лично посетил фестиваль с огромным удовольствием, чтобы впитать это уникальное ощущение общения песней и пляской. Всегда активно участвую в старинных обрядах и играх, с удовольствием вожу хороводы. Такие мероприятия – далеко не просто развлечение. Они создают и поддерживают дух единения нашего народа, подчеркивают его самобытность, верность многовековым традициям, открывают сердце добру и другим людям, очищают голову от наносных мыслей", - прокомментировал событие Виктор Рейн.

Депутат особо отметил, что праздник посетило не только старшее поколение, но и множество молодых людей. Кроме того, расширилась география участников.

"Это доказывает, что в Тюменской области жив и высок запрос на такие народные праздники. Таким способом у подрастающего поколения воспитываются патриотические чувства. Наша жизнь и должна быть тесно привязана к традициям предков. Здорово, что они возрождаются и развиваются", - резюмировал Виктор Рейн.