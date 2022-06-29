В Тюмени пройдет юнармейская гонка

Региональный слет-форум "ЮНАРМИЯ - важен каждый!" соберёт в Тюмени около 50 ребят из 16 муниципалитетов Тюменской области, самым зрелищным мероприятием обещает стать экстремальный забег юнармейцев.

Двухдневный форум стартует сегодня в центре "Аванпост" (ул. Широтная, 216). Участвуют в форуме ребята из Тюмени, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковского городского округа, Абатского, Бердюжского, Ишимского, Казанского, Нижнетавдинского, Сладковского, Сорокинского, Тобольского, Тюменского, Уватского, Юргинского, Ялуторовского районов, а также руководители юнармейских отрядов и начальники штабов местных отделений юнармейского движения.

Начнется форум с образовательного блока, на котором будут представлены три площадки: "Юнармейский киберполигон", "Школа юных корреспондентов" и интерактивная площадка "Ратник". В рамках проекта "Школа юных корреспондентов" юнармейцы попробуют сделать репортажи о том, как проходит форум. На "Юнармейском киберполигоне" участники познакомятся с основами робототехники, управления беспилотными летательными аппаратами, основами компьютерной разработки и программирования.

Экстремальный забег "Юнармейская гонка" состоится тоже сегодня, участникам предстоит совершить марш-бросок по пересеченной местности с прохождением полосы препятствий и другими испытаниями.

Во второй день - проектная сессия "Важен каждый!", где эксперты обучат ребят навыкам социального проектирования, а руководители и педагоги юнармейских отрядов примут участие в слёте Регионального штаба.



На церемонии закрытия форума знаками "Юнармейской доблести" наградят семь отличившихся юнармейцев, благодарственные письма за вклад в патриотическое воспитание молодежи вручат руководителям юнармейских отрядов и начальникам штабов местных отделений юнармейского движения.