Тюменские юнармейцы реконструируют костюмы легендарных полководцев

Десять костюмов выдающихся полководцев разных эпох планируют реконструировать юнармейцы из Тюменской области при участии руководителя местного отделения Юнармии Елены Петелиной, сообщает "Тюменская линия".

В частности, будут реконструированы костюмы Вещего Олега, Семена Буденного, Петра Врангеля, Георгия Жукова, Дениса Давыдова, Василия Чапаева, Ивана Черняховского, Александра Колчака, Петра 1 и Александра Суворова.

Ребята сами разработают проект костюмов и сошьют их. В этом новом для юнармейцев деле на выручку им придут объединения Молодежного центра. Проект направлен на изучение полководцев – воинов разных лет при помощи изготовления исторического костюма, его реконструкции. Ребята сами станут историками, художниками, модельерами, моделями. Это сложносоставной процесс, благодаря которому они получат исторические знания.

"Наша задача подойти к патриотическому воспитанию через изучение истории и военно-исторического наследия Отечества. Во все исторические эпохи наша страна славилась своими выдающимися полководцами. Их личные подвиги, преданность Отечеству и полководческие дарования позволили одержать выдающиеся победы над лучшими армиями своего времени и сохранить для потомков самое главное — Родину. Пусть славные деяния наших великих предков и сегодня служат для нас нравственным ориентиром", - поделилась задумкой руководитель местного отделения Юнармии Елена Петелина.

Результаты работы над костюмами представят 15 ноября на историческом балу, куда, по задумке, со всего города съедутся "дамы в кринолинах" и "кавалеры во фраках".