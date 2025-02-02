В ряды тюменских юнармейцев вступили около 50 школьников

В тюменском дворце творчества и спорта "Пионер" состоялась торжественная церемония, где школьники произнесли слова юнармейской клятвы, став полноправными участниками движения. Каждому новому юнармейцу вручили значок и юнармейскую книжку.

Отличившимся в научной, спортивной и творческой деятельности школьников наградили знаками отличия "Юнармейская доблесть" второй и третьей степени. Завершилась церемония прохождением участником юнармейского движения почетным маршем.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны, - сообщает Тюменская линия.