Подростки из 13 муниципалитетов Тюменской области участвуют в "Суворовском натиске"

Комплексные соревнования "Суворовский натиск" пройдут в Тюменской области 25 и 26 сентября. За звание лучших в загородном лагере "Роза ветров" в Ялуторовске будут бороться ребята из военно-патриотических объединений региона — это команды из Аромашевского, Тюменского, Вагайского, Исетского, Ишимского, Упоровского, Ялуторовского и Сладковского районов, Голышмановского и Заводоуковского округов, городов Тюмени, Ялуторовска и Тобольска.

По данным "Аванпоста", участники соревнований разделятся на три категории: юнармейцы от 11 до 13 лет, курсанты от 14 до 17 лет и инструкторы от 18 лет.

Курсантам предстоит пройти тестирование, марш-броск с выполнением заданий по топографии, расшифровке, уничтожении опорного пункта противника, огневой рубеж, минное поле, продемонстрировать навыки оказания первой помощи и уничтожения цели на воде, преодолеть полосу препятствий.

Юнармейцы проверят свои знания в формате тестирования, пройдут военизированную эстафету и сразятся в турнире по лазертагу и пейнтболу.

Инструктора поборются за первое место в четырех видах: тестирование, стрельба из пневматической винтовки после выполнения комплекса функционального многоборья, метание гранаты на точность и на дальность, оказание первой помощи пострадавшему.

Девиз соревнований - слова полководца Александра Суворова: "Глазомер, быстрота, натиск".