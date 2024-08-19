Тюмень принимает Всероссийский форум "Лидеры юнармии"

Всероссийский форум профессионального мастерства "Лидеры юнармии" состоится в Тюмени 19-22 августа. Состязания пройдут на территории регионального центра "Аванпост", детского лагеря "Алые паруса" и полигона ТВВИКУ.

На мероприятии соберутся сто юнармейцев и наставников из разных регионов. Они посоревнуются в нескольких категориях. Ранее участники успешно прошли региональные этапы, сейчас их ожидает последний рывок на пути к победе.

Юные участники защитят проекты, посвященные комплексу мероприятий к празднику Победы в Великой Отечественной войне, истории и достопримечательностям родного края, а также продемонстрируют выполнение элементов военно-спортивной игры и упражнений комплекса ГТО. Конкурсанты постарше проведут демонстрацию методик проведения учебно-тренировочных занятий, выработки подхода к применению средств, методов и приемов обучения и воспитания. В других номинациях они защитят программу деятельности юнармейского отряда и Штаба местного отделения.

Форум "Лидеры юнармии" реализуется в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта "Образование". Проект организуется и проводится Всероссийским детско-юношеским военно-патриотических общественным движением "Юнармия" в целях мотивации наставников и участников движения к достижению высоких результатов в сфере патриотического воспитания.

