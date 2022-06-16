Энцефалит и боррелиоз диагностировали у 24 жителей Тюменской области

12:03 16 июня 2022
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В Тюменской области зарегистрировано 13 случаев заболевания клещевым энцефалитом, 11 случаев заболевания клещевым боррелиозом, сообщает региональное управление РПН.

На 15 июня в медицинских организациях региона зарегистрировано 13561 обращение граждан по поводу присасывания клещей, из них 2834 – дети до 14 лет.

Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в  Тюмени и Тюменском районе (5688), Тобольске и Тобольском районе (1659), Ишиме и Ишимском районе (1082), Заводоуковском городском округе (718).

Обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений.

Теги: клещи
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