Тюменцы на слете РДШ подвели итоги учебного года и назвали лучших

Региональный слёт Российского движения школьников Тюменской области собрал самых активных ребят, тимлидеров и навигаторов детства из всех муниципалитетов области. В рамках заседаний детско-юношеских советов участники подвели итоги, обсудили проекты и мероприятия, реализованные в уходящем учебном году.

В этом году слет посвятили 100-летию пионерии. Замгубернатора Алексей Райдер отметил: "Здорово, что в нашей области до сих пор существует такая связь поколений. Не важно: красные знамёна или российский триколор. Важна ответственность, настойчивость, желание помогать и делиться своим творчеством с другими!"

Председатель Тюменского регионального отделения Российского движения школьников Наталья Ахлюстина и координатор РДШ по Тюменской области Наталья Музыро отметили лучшие муниципальные команды по направлениям:

• "Лидер военно-патриотического направления" - команда муниципального ресурсного центра Нижнетавдинского МО;

• "Лидер в направлении "Личностное развитие РДШ" - местное отделение Российского движения школьников в Заводоуковском ГО;

• "Самая медийная команда РДШ в 2021-2022 учебном году" - местное отделение Российского движения школьников в Тюмени;

• "Гордость Тюменского регионального отделения РДШ в 2021-2022 учебном году" - команда муниципального ресурсного центра Нижнетавдинского МО.

Мероприятие закончилось праздничным концертом. Зрителями стали участники слета и ветераны пионерского движения, которые большую часть своей жизни посвятили развитию детского движения в регионе. Творческие выступления никого не оставил равнодушным. "Девиз всех пионеров "Будь готов! Всегда готов!", а активисты Российского движения школьников всегда готовы блеснуть своими талантами и проявить себя во всех направлениях: делать добрые дела, быть верным другом и наставником для младшего поколения, а самое главное — быть примером для своих сверстников", - отметили участники слёта.