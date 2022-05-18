Современные школьники и ветераны пионерии встретятся на съезде РДШ в Тюмени

Ежегодный итоговый региональный съезд Российского движения школьников 20 мая пройдет в ДТиС "Пионер". Встреча приурочена к 100-летию пионерской организации, встретятся на ней школьники 26 муниципалитетов области и ветераны пионерского движения.

Во время съезда представители младшего и старшего поколения посетят музейную экспозицию, посвященную истории пионерии. Представители РДШ примут участие во флешмобе "У тебя есть один день". В 13:30 начнутся "Классные встречи РДШ" с представителями пионерской организации Ольгой Викторовной Гуртовой, Людмилой Сергеевной Тальчук.

На общем сборе участников Съезда состоится заседание детско-юношеских советов РДШ по направлениям – информационно-медийное, военно-патриотическое, личностное развитие, гражданская активность, муниципальные лидеры. Также будут определены победители регионального проекта "Активные выходные", состоится награждение детей и педагогов, пройдет вручение отличительных знаков.

Съезд завершится торжественным концертом "Салют, Пионерии! Салют, РДШ!" Прямая трансляция праздничного мероприятия пройдет в группе ДТиС "Пионер". После участники соберутся в "Орлятском" круге, исполнят пионерские песни, вспомнят кричалки и смогут пообщаться друг с другом в неформальной обстановке.