О создании детского движения "Большая перемена" объявили в России в День пионерии

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В России создадут детское движение "Большая перемена", сообщил 19 мая на площадке фестиваля Российского движения школьников "Большой школьный пикник" министр просвещения Сергей Кравцов.

Новое движение появляется на основе всех проектов, которые успешно работали для детей и молодёжи последние годы. Это Российское движение школьников, "Юнармия", "Без срока давности", кружковые движения, объединение "Сила – в правде!", отмечается в Telegram-канале "Большая перемена".

Министр просвещения Сергей Кравцов:

В Госдуму внесён законопроект о движении "Большая перемена". Его задача - объединить все направления, все движения, которые есть, чтобы ребята сами могли это движение дальше вести вперёд. Чтобы все ваши инициативы, все ваши находки, все ваши идеи могли бы воплотиться!

Предполагается, что "Большая перемена" станет общественно-государственным общероссийским движением (массовая некоммерческая самоуправляемая организация), как общество "Знание" и РДШ. Участниками движения смогут стать все дети с 6 лет, организацию воспитания и досуга которых буду осуществлять взрослые-наставники.

Первый замглавы Администрации Президента Сергей Кириенко:

Подпись под законопроектом о новом российском движении детей поставили представители всех политических партий. Идеологию движения пусть определяют дети. На мой взгляд, один из самых успешных конкурсов нашего времени - это "Большая перемена", его от начала и до конца придумывают дети. Чтобы идея движения жила, его авторами должны быть дети. Это главное".

"Принятие законопроекта позволит выстроить единую политику

воспитания детей и молодежи в образовательных организациях,

объединениях, движениях, сообществах и клубах, консолидировать

и усилить поддержку, оказываемую детям и молодежи, повысить

их общественную вовлеченность, выстроить непрерывную траекторию

развития их на основе ценностей российского общества", - говорится в законопроекте.