Занятия в новом здании школы №30 начнутся 11 апреля

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Ученики школы № 30 по улице Московский тракт в Тюмени с 11 апреля начнут учиться в новом здании, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Новое здание площадью более 18,5 тысяч квадратных метров рассчитано на 1101 ученика. Функционально оно разделено на 3 блока. Первый блок предназначен для учащихся 8-11 классов. Начальные классы и среднее звено будут заниматься в третьем блоке. Между ними расположено трёхэтажное здание с административными помещениями, столовой, спортивным и актовым залами, библиотекой и другими помещениями.

Строительство объекта "Мостострой-11" вел с августа 2020 года, плановый срок сдачи - июнь этого года, но строители решили сдать школу досрочно.

"Перед проектировщиками стояла сложная задача: разместить новое здание школы большой вместимости на ограниченном участке. И они с ней справились! На территории есть всё необходимое: в том числе, места для отдыха, спортивная площадка. В "тридцатой" есть даже свой скалодром и кинотеатр! Для безопасности учащихся сквозной проезд вдоль школы теперь ограничен", - написал Александр Моор.

"Для Калининского округа это учебное учреждение всегда имело особое значение. Видя, как оно преобразилось, радуюсь за тех, кто придет сюда учиться, приведет в новую школу своих детей и внуков. Желаю всем ученикам провести здесь лучшее время своей жизни, а профессиональному, любящему детей преподавательскому коллективу – хранить замечательные традиции", – прокомментировал ввод школы председатель гордумы Евгений Заболотный, который сам является выпускником "тридцатки".

Тюменская область продолжает выполнять принятые социальные обязательства, подчеркнул губернатора. До конца года власти планируют открыть школу на 360 мест в Богандинском, в 2023 году достроить ещё четыре школы в Тюмени: в ЖК "Ново-Патрушево", мкр-не "Ямальский-2", жилых районах "Тура" и "Плеханово". В ГУСе также сообщили, что на этот год намечено начало строительства еще 11 школ.