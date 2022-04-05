Шестая школа Тюменской области переехала из деревянного в новое здание

Ученики труднодоступной деревни Хмелёва Тобольского района с 4 апреля занимаются в новом здании. Малокомплектная школа построена по типовому проекту и рассчитана на 60 учебных мест, сообщил в Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

В школе есть спортивный зал, библиотека, медблок и дошкольное отделение. Для детей из деревень Ахманай и Елань предусмотрен интернат. Во дворе можно поиграть в волейбол, баскетбол и мини-футбол.

"Мне показали ДНК банана. Его выделили на уроках химии ученики хмелёвской школы. Еще неделю назад они и представить не могли, что такой эксперимент можно провести на самом обычном уроке. Сейчас у них целая лаборатория: электронные микроскопы, которые выводят изображение на монитор персонального ноутбука, вместо привычной школьной доски – "умная" сенсорная панель, а "НаукоЛабы" есть даже в группе у дошколят. В кабинете физики оборудование ничуть не хуже. Всё современное", - поделился впечатлениями глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

"Мы продолжаем замену деревянных школ в нашем регионе. Только в Тобольском районе в рамках региональной программы построено уже три здания. В 2018 году открыта школа в с. Малая Зоркальцева, в 2020 году в д. Епанчина. Как и обещал, в ближайшие годы заменим ещё 24 деревянные школы в Тюменской области", - написал глава региона

Программа по замене деревянных школ рассчитана до конца 2024 года и включает в себя 30 объектов в разных районах региона. Пять школ уже работают в с. Малая Зоркальцева и д. Епанчина Тобольского района, в населенных пунктах Вагайского и Ялуторовского районов. Школа в Хмелёва стала шестой в рамках программы. Остаётся заменить 24 деревянные школы. В этом году откроется одна школа в Вагайском районе и начнется строительство ещё 10 школ.