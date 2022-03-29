ФАПы Тобольского района запаслись медикаментами на случай паводка

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Неснижаемый 15-дневный запас лекарств и медицинских изделий сформирован в ФАПах Заболотья и подтопляемых территориях на случай наводнения и предстоящей распутицы, сообщает администрация района.

В труднодоступные населенные пункты завезено более 21 тысячи доз вакцины против клещевого энцефалита, а также вакцина для иммунизации населения по Национальному календарю прививок.

При угрозе затопления медицинские бригады будут работать в режиме повышенной готовности, на этот случай сформировано 10 врачебно-сестринских бригад и 3 бригады экстренной специализированной медицинской помощи.

В Тобольском районе в зоне вероятного подтопления находится 20 населенных пунктов. Сейчас в них проживает 13 беременных, 12 маломобильных граждан и 35 детей в возрасте до 1 года.

В период подготовки к весеннему половодью и пожароопасному сезону глава района Леонид Митрюшкин поручил главам сельских поселений усилить профилактическую работу с населением и привести в соответствие средства пожаротушения, составить графики дежурства добровольных пожарных дружин.

Усиленную службу будут нести отряды полиции. Весь сезон правоохранители будут патрулировать вероятные леса.

Владельцам частных домов после таяния снега рекомендуют начать уборку придомовых территорий, запастись ёмкостями с водой на случай тушения огня до приезда спецбригад.