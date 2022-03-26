Конашенков: Минобороны не вызывает пребывающих в запасе граждан РФ в военкоматы

Минобороны РФ не планирует вызывать на службу граждан, пребывающих в запасе, звонки с сообщениями о вызове в военкомат являются фейковыми, следует из заявления официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова в официальном аккаунте в соцсети "ВКонтакте".

В посте отмечается, что в последние дни многим мужчинам в России поступили телефонные звонки, в которых автоответчик сообщает об их вызове якобы в военный комиссариат. "Все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб", - отмечается в сообщении.

"Официально заявляем: никаких вызовов граждан, пребывающих в запасе, в военные комиссариаты Министерство обороны Российской Федерации не проводит и не планирует", - заявил Конашенков.