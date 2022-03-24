Горячую линию по приёму детей в школы проводят в Тюмени

Департамент образования администрации Тюмени сегодня, 24 марта, проведет горячую линию по порядку приема детей в школы, гимназии и лицеи. Задать вопросы специалистам можно с 14 до 17 часов по телефонам: (3452) 56-13-49, 56-13-51.

Заявления о приеме на обучение в первый класс для детей льготных категорий и детей, проживающих на закрепленной территории, образовательные учреждения будут принимать с 1 апреля по 30 июня. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября, напоминают в администрации города.

Прием в школу осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка.

Заявление о приеме на обучение и необходимые документы подаются одним из следующих способов:

- лично в общеобразовательную организацию;

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении;

- в электронной форме (скан или фотография) посредством электронной почты общеобразовательной организации или электронной информационной системы общеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным способом с использованием сети Интернет;

- с использованием сервисов регионального портала государственных и муниципальных услуг в сфере образования Тюменской области (https://education.admtyumen.ru/).

Муниципальные общеобразовательные учреждения Тюмени, обладая статусом автономных учреждений, самостоятельно определяют график приема документов на зачисление детей. Для удобства родителей графики размещаются на информационных стендах и сайтах образовательных организаций.