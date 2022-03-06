Тюменские офтальмологи выявляют глаукому на ранних стадиях

Фото: архив Областного офтальмологического диспансера

Почти 700 случаев впервые выявленной глаукомы зафиксировано у жителей Тюменской области в 2021 году. Из них 80 % – на первой и второй стадиях, когда вероятность сохранить зрение пациента самая высокая, сообщили в Областном офтальмологическом диспансере.

Сегодня, 6 марта, отмечается Всемирный день борьбы с глаукомой. В Тюменской области ведется активная работа по профилактике и ранней диагностике этого заболевания, а также используются современные методики лечения.

За последние годы количество случаев впервые выявленной глаукомы сохраняется примерно на одном уровне: в 2020 году – 690 человек, в 2021 году – 698 человек. В прошлом году на долю первичной глаукомы, выявленной на поздней стадии, пришлось 20 % случаев, а терминальная стадия, когда зрение безвозвратно утеряно, была диагностирована у 2 % пациентов.

"В подавляющем большинстве случаев – порядка 65 % – глаукома впервые выявляется у пациентов в возрасте 70-75 лет. Чем старше пациент, тем выше риск развития заболевания. Однако, в 2021 году мы диагностировали несколько случаев глаукомы у пациентов в возрасте 30-35 лет. К сожалению, у молодых пациентов заболевание компенсируется тяжелее, консервативное лечение лекарственными препаратами в форме капель зачастую малоэффективно, требуется уже оперативное лечение. Единственный способ профилактики и предотвращения развития осложнений как у молодых, так и у людей старшего возраста – это ежегодный приём у врача-офтальмолога", – рассказала заведующая отделением глаукомы Областного офтальмологического диспансера Светлана Шатских.

По словам специалиста, все диагностические и диспансерные мероприятия врачей-офтальмологов направлены в том числе на выявление глаукомы на ранних стадиях. Ежегодно проводится детальный анализ статистики по запущенной глаукоме с необратимыми изменениями.

Неблагоприятными признаками являются ощущение инородного тела в глазу, боли в голове и в надбровной дуге, чувство пелены перед глазами, появление радужной дуги вокруг источника света. Стоит насторожиться, если приходится чаще менять очки.

Следует помнить и об основных факторах риска. Это близорукость, наследственность, сосудистые заболевания. При сахарном диабете развивается вторичная неоваскулярная глаукома, которая плохо поддается консервативным методам лечения и в большинстве случаев требует лазерного или хирургического лечения. Прием гормональных препаратов, кортикостероидов также приводит к повышению внутриглазного давления, что вызывает вторичную глаукому.

При выявлении глаукомы врач-офтальмолог собирает анамнез, определяет основные риски и индивидуальные особенности пациента – это помогает определить подходящее лечение. В настоящее время используют консервативное, лазерное и хирургическое.

"В случаях открытоугольной первичной глаукомы современным и эффективным методом лечения является селективная лазерная трабекулопластика. Этот щадящий способ можно применять в любом возрасте и повторять каждые полгода до шести раз на одном глазу. Методика позволяет уменьшить количество применяемых препаратов и снизить внутриглазное давление до оптимального, чтобы ограничить прогрессирование потери зрения", – рассказала Светлана Шатских.

Областной офтальмологический диспансер в рамках работы по профилактике заболеваний регулярно организует Школы здоровья, в том числе посвящённые глаукоме. В последнее время мероприятия адаптированы к современным реалиям и проходят в онлайн формате.

В рамках Школы глаукомы пациенты и их родственники имеют возможность получить необходимую информацию по интересующим вопросам, связанным с заболеванием.

Ближайшая Школа глаукомы состоится уже в марте. Получить информацию о дате проведения и получить ссылку-приглашение можно обратившись в Единый контакт-центр Областного офтальмологического диспансера +7 (3452) 50-37-44.